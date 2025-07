12 июл 2025



Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON



"Lo-files", новый альбом группы BRING ME THE HORIZON, доступен для прослушивания ниже:



01. canyoufeelmy<3.tmpx feat. Casiio & No Spirit

02. (U)topia.drm feat. Iophiile

03. in_the_dark.ech feat. Kanisan

04. followU.bnd feat. Dimension 32

05. Darkside.verXx feat. Casiio & No Spirit

06. [email protected] feat. Mondo Loops

07. sL33pwalking.idl feat. Iophiile

08. drwn.vvv feat. Dimension 32

09. losT_404.nll feat. Drxnk

10. seenitallbefore_xx.arch feat. Kanisan

11. parasite.ev3 feat. Mondo Loops

12. med!cine.fbk feat. Iophiile

13. koolaid.xxo feat. Drxnk

14. d1g_it.core feat. HM Surf

15. DOOMED.errX feat. Drxnk

16. avalanche_.drft feat. Iophiile

17. 1DayTheOnlyButterfliesLeftWillBInurChestAsuMarchTowards UrDeath.finx feat. Drxnk

18. sTr4nG3r5.vsn0 feat. Dimension 32

19. 1x1.syncd feat. Iophiile

20. shadowm0ses.frq feat. Mondo Loops

21. m0th3r.tng feat. Drxnk

22. DiE4u.sysrsk feat. HM Surf

23. Throne.GOD feat. Casiio & No Spirit







