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*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 58
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Bring Me the Horizon

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12 июл 2025 : 		 Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON

13 фев 2025 : 		 Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON

30 янв 2025 : 		 Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON

25 дек 2024 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о жизни в Бразилии

25 май 2024 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

10 мар 2024 : 		 BRING ME THE HORIZON почти закончили запись

5 янв 2024 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 дек 2023 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL

23 дек 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON расстались с клавишником

28 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BRING ME THE HORIZON

3 окт 2023 : 		 12-летняя HARPER исполнила BRING ME THE HORIZON

26 авг 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома

15 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме

11 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON — тем, кому не по душе перемены

2 июн 2023 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

6 май 2023 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 июл 2022 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

17 апр 2022 : 		 Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON

21 фев 2022 : 		 Новое видео Эда Ширана при участии BRING ME THE HORIZON

14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

19 янв 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023

12 дек 2021 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK

17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые
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|||| 12 июл 2025

Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON



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"Lo-files", новый альбом группы BRING ME THE HORIZON, доступен для прослушивания ниже:

01. canyoufeelmy<3.tmpx feat. Casiio & No Spirit
02. (U)topia.drm feat. Iophiile
03. in_the_dark.ech feat. Kanisan
04. followU.bnd feat. Dimension 32
05. Darkside.verXx feat. Casiio & No Spirit
06. [email protected] feat. Mondo Loops
07. sL33pwalking.idl feat. Iophiile
08. drwn.vvv feat. Dimension 32
09. losT_404.nll feat. Drxnk
10. seenitallbefore_xx.arch feat. Kanisan
11. parasite.ev3 feat. Mondo Loops
12. med!cine.fbk feat. Iophiile
13. koolaid.xxo feat. Drxnk
14. d1g_it.core feat. HM Surf
15. DOOMED.errX feat. Drxnk
16. avalanche_.drft feat. Iophiile
17. 1DayTheOnlyButterfliesLeftWillBInurChestAsuMarchTowards UrDeath.finx feat. Drxnk
18. sTr4nG3r5.vsn0 feat. Dimension 32
19. 1x1.syncd feat. Iophiile
20. shadowm0ses.frq feat. Mondo Loops
21. m0th3r.tng feat. Drxnk
22. DiE4u.sysrsk feat. HM Surf
23. Throne.GOD feat. Casiio & No Spirit




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12 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
Выглядят еще хуже, чем в 2007.
просмотров: 297

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