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Grand Funk Railroad

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Основатель GRAND FUNK RAILROAD вновь прошелся по ЗСРнР



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У Mark'a Farner'a в недавнем интервью спросили, что он думает насчет того, что GRAND FUNK RAILROAD так и не включили в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Ну, я считаю, что это очень похоже на правительство США. Там нет никого, кто представлял бы волю народа. Коллективная воля рокеров не представлена в Зале славы рока. Зал славы рок-н-ролла — это совокупность музыкальной политики, но это именно политика. И люди спрашивают: «Почему GRAND FUNK не в Зале славы?» Я отвечаю: потому что у GRAND FUNK нет этого коричневого кольца вокруг наших губ. И мы не кланяемся этому Богу. Понятно?! И вот что это такое. Это просто сплошная политика. Это чушь собачья. Извините за мой английский. Я говорю правду».




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