Новое видео BABYMETAL



Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD), новое видео BABYMETAL, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Metal Forth", релиз которого намечен на этот год:



01. From Me To U (feat. Poppy)

02. Ratatata (BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY)

03. Song 3 (BABYMETAL x SLAUGHTER TO PREVAIL)

04. Kon! Kon! (feat. BLOODYWOOD)

05. KxAxWxAxIxI

06. Sunset Kiss (feat. POLYPHIA)

07. My Queen (feat. SPIRITBOX)

08. Algorism

09. Metali!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame http://www.babymetal.jp/







