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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 50
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 50
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Ektomorf

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12 июл 2025 : 		 Новое видео EKTOMORF

28 мар 2025 : 		 Новое видео EKTOMORF

14 фев 2025 : 		 EKTOMORF выступят в России в мае

14 окт 2023 : 		 Новое видео EKTOMORF

24 фев 2023 : 		 Кавер-версия NIRVANA от EKTOMORF

8 июл 2021 : 		 Новое видео EKTOMORF

22 янв 2021 : 		 Новое видео EKTOMORF

10 дек 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

14 ноя 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 апр 2020 : 		 Стрим-видео от EKTOMORF

20 фев 2020 : 		 EKTOMORF на Napalm Records

25 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни METALLICA от EKTOMORF

25 сен 2018 : 		 EKTOMORF записали кавер-версию METALLICA

20 янв 2018 : 		 Новое видео EKTOMORF

18 дек 2017 : 		 Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик

12 дек 2017 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

4 авг 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

23 июл 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

1 апр 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF

11 мар 2017 : 		 EKTOMORF выпустят новый DVD в мае

21 окт 2016 : 		 Новое видео EKTOMORF

13 окт 2016 : 		 EKTOMORF на EMGtv

29 фев 2016 : 		 EKTOMORF почтили память Лемми

19 ноя 2015 : 		 EKTOMORF на EMGtv

23 окт 2015 : 		 Новое видео EKTOMORF
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Новое видео EKTOMORF



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Suicide Note, новое видео EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heretic".




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