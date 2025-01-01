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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
[= ||| все новости группы



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Stryper

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14 июл 2025 : 		 STRYPER открыли тур

8 июл 2025 : 		 Гитарист STRYPER пропускает тур

23 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»

8 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»

5 июн 2025 : 		 STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL

27 май 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью

9 июл 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»

4 июл 2024 : 		 Вокалист STRYPER о подкладках
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|||| сегодня

STRYPER открыли тур



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STRYPER выступлением 11 июля в Escenario GNP Seguros, Monterrey, Mexico, открыли латиноамериканский тур.






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