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LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью



Барабанщик LIVING COLOUR Will Calhoun подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы работаем над новым альбомом. Пока все еще на самой ранней стадии, но мы собираем все вместе и надеемся, что до конца осени у нас все будет готово».







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