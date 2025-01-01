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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
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Living Colour

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19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

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LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью



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Барабанщик LIVING COLOUR Will Calhoun подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«Мы работаем над новым альбомом. Пока все еще на самой ранней стадии, но мы собираем все вместе и надеемся, что до конца осени у нас все будет готово».




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