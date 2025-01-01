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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
[= ||| все новости группы



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Down

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14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий

1 сен 2020 : 		 Фрагмент с выступления DOWN

26 авг 2020 : 		 Трейлер онлайн-концерта DOWN
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|||| сегодня

Фрагмент нового материала DOWN



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DOWN опубликовали небольшое видео, в котором Keenan и Windstein исполняют фрагмент новой композиции, которая будет включена в будущий альбом коллектива.




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