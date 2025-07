сегодня



Видео полного выступления SPINESHANK



Видео полного выступления SPINESHANK, состоявшегося десятого июля в Come And Take It Live, Austin, Texas, доступно для просмотра ниже:



00:54 Asthmatic

04:20 Synthetic

07:40 (Can't Be) Fixed

10:26 Cyanide 2600

14:40 Play God

18:33 Malnutrition

22:10 Seamless

25:33 Negative Space

28:25 (Introducing the band)

29:35 Transparent

34:48 New Disease

37:58 The Height Of Callousness

42:12 Smothered

45:22 Violent Mood Swings

49:38 Beginning Of The End

53:12 Dead To Me







+0 -0



просмотров: 123