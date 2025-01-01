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*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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John Corabi

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14 июл 2025 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»

27 дек 2021 : 		 JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»

21 дек 2021 : 		 JOHN CORABI выпустит биографию летом
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JOHN CORABI работает над альбомом



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JOHN CORABI в новом интервью ответил на вопрос о том, работает ли он над сольным материалом:

«Да, я как раз сейчас работаю над этим. Я работаю с Marti [ Frederiksen, наемным автором песен, который ранее сотрудничал с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang и Sheryl Crow, и многими другими]. Сейчас я просто сочиняю песни. И у меня уже есть несколько написанных, несколько записанных. Так что мы просто пытаемся закончить процесс написания, а затем уже отправимся в студию, отладим их и запишем. Так что, надеюсь, к июлю-августу у нас уже будет что-то готово. Но я не знаю, когда мы его выпустим, потому что это моя фишка — я не хочу делать ничего, что мешало бы тому, что делают THE DAISIES. И я не хочу, чтобы они вмешивались в то, что делаю я. Так что мы просто должны находить маленькие промежутки и делать все в подходящее время».




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