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JOHN CORABI работает над альбомом



JOHN CORABI в новом интервью ответил на вопрос о том, работает ли он над сольным материалом:



«Да, я как раз сейчас работаю над этим. Я работаю с Marti [ Frederiksen, наемным автором песен, который ранее сотрудничал с AEROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang и Sheryl Crow, и многими другими]. Сейчас я просто сочиняю песни. И у меня уже есть несколько написанных, несколько записанных. Так что мы просто пытаемся закончить процесс написания, а затем уже отправимся в студию, отладим их и запишем. Так что, надеюсь, к июлю-августу у нас уже будет что-то готово. Но я не знаю, когда мы его выпустим, потому что это моя фишка — я не хочу делать ничего, что мешало бы тому, что делают THE DAISIES. И я не хочу, чтобы они вмешивались в то, что делаю я. Так что мы просто должны находить маленькие промежутки и делать все в подходящее время».







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