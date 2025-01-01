Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
[= ||| все новости группы



*

Hatebreed

*



14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

5 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

1 окт 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе



zoom
WAYNE LOZINAK опубликовал следующее сообщение:

«Здравствуйте! Просто хотел сообщить еще одну новость для тех, кому это интересно. Во-первых, я по-прежнему чувствую себя хорошо. У меня не было никаких приступов, как в первый раз после Download fest, так что это хорошо. Также сейчас принимаю лекарства, которые должны помочь не допустить этого снова.

Во-вторых, у меня еще несколько визитов в медицинские учреждения, чтобы подготовиться к операции, которая назначена на 4 августа. Мне сделают краниотомию, то есть разрежут череп над левым ухом, удалят опухоль, а потом все зашьют. Что-то в этом роде...... вы можете погуглить об этом, если хотите узнать, что это такое на самом деле, если захотите.

Не знаю точно, сколько времени потребуется на восстановление, но они сказали, что, скорее всего, минимум 6 недель. У всех по-разному, так что только время покажет..... Но я вернусь к работе, как только почувствую, что могу, и, конечно, если мне скажут, что это безопасно!!! Буду держать вас в курсе по мере приближения этого времени.

Еще раз спасибо вам всем за столько позитива, который вы мне присылаете!!! Это приятно и очень ценно!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом