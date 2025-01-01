сегодня



Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе



WAYNE LOZINAK опубликовал следующее сообщение:



«Здравствуйте! Просто хотел сообщить еще одну новость для тех, кому это интересно. Во-первых, я по-прежнему чувствую себя хорошо. У меня не было никаких приступов, как в первый раз после Download fest, так что это хорошо. Также сейчас принимаю лекарства, которые должны помочь не допустить этого снова.



Во-вторых, у меня еще несколько визитов в медицинские учреждения, чтобы подготовиться к операции, которая назначена на 4 августа. Мне сделают краниотомию, то есть разрежут череп над левым ухом, удалят опухоль, а потом все зашьют. Что-то в этом роде...... вы можете погуглить об этом, если хотите узнать, что это такое на самом деле, если захотите.



Не знаю точно, сколько времени потребуется на восстановление, но они сказали, что, скорее всего, минимум 6 недель. У всех по-разному, так что только время покажет..... Но я вернусь к работе, как только почувствую, что могу, и, конечно, если мне скажут, что это безопасно!!! Буду держать вас в курсе по мере приближения этого времени.



Еще раз спасибо вам всем за столько позитива, который вы мне присылаете!!! Это приятно и очень ценно!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 98

