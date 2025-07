сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось седьмого июля на Atlas Arena, Łódź, Poland, доступно для просмотра ниже:



01. All Guns Blazing

02. Hell Patrol

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Breaking The Law

06. A Touch Of Evil

07. Night Crawler

08. Solar Angels

09. Gates Of Hell

10. One Shot At Glory

11. The Serpent And The King

12. Between The Hammer And The Anvil

13. Giants In The Sky

14. Painkiller



Encore:



15. The Hellion / Electric Eye

16. Hell Bent For Leather

17. Living After Midnight







