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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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Judas Priest

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20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»

8 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают

4 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»

24 дек 2024 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я был уверен, что смогу!»

17 дек 2024 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последний концерт

10 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»

9 дек 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

5 дек 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Металлистами хотели быть с детства!»
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось седьмого июля на Atlas Arena, Łódź, Poland, доступно для просмотра ниже:

01. All Guns Blazing
02. Hell Patrol
03. You've Got Another Thing Comin'
04. Freewheel Burning
05. Breaking The Law
06. A Touch Of Evil
07. Night Crawler
08. Solar Angels
09. Gates Of Hell
10. One Shot At Glory
11. The Serpent And The King
12. Between The Hammer And The Anvil
13. Giants In The Sky
14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye
16. Hell Bent For Leather
17. Living After Midnight




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