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Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое сердце»



Mat Sinner (a.k.a. Matthias Lasch) в недавнем интервью рассказал о своем здоровье:



«Ну, теперь уже никогда не будет так, как раньше. После инъекции COVID у меня был очень сильный сердечный приступ. Инъекция COVID разрушила мое сердце. Так я пролежал в больнице целый год. И в первый месяц я был в коме. Потом меня парализовало. Я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Меня трижды реанимировали. Я был мертв. Они возвращали меня к жизни. И очень, очень медленно некоторые части тела возвращались. Сначала вернулся голос. Мои руки двигались, но ноги не двигались. Поэтому я долгое время передвигался в инвалидном кресле. Из инвалидного кресла с большим количеством тренировок я смог перебраться в такую машину — ту, что помогает со стариками, для ходьбы. Я не знаю английского слова, но вы понимаете, о чем я... А потом медленно, медленно, медленно становилось лучше. Но я мог играть на бас-гитаре и сочинять песни, но сидя на стуле, однако до хождения по сцене было еще далеко. Но за последний год я очень хорошо продвинулся, так что некоторые вещи снова стали возможны, которые были невозможны год назад. Поэтому, когда я лежал там один, парализованный, моей самой большой мечтой было сыграть еще одно шоу».



На вопрос, остались ли у него какие-либо воспоминания о времени, проведенном в коме, Mat сказал:



«Только глупости. Мне давали морфий, и мне это нравилось. У меня были странные галлюцинации. Но не на небесах. Нет, нет. Меня там не было. Многие люди говорят: «О, я видел Бога» или что-то в этом роде. Я ничего не видел... Только глупости».







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