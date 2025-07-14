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Sinner

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Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое сердце»



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Mat Sinner (a.k.a. Matthias Lasch) в недавнем интервью рассказал о своем здоровье:

«Ну, теперь уже никогда не будет так, как раньше. После инъекции COVID у меня был очень сильный сердечный приступ. Инъекция COVID разрушила мое сердце. Так я пролежал в больнице целый год. И в первый месяц я был в коме. Потом меня парализовало. Я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Меня трижды реанимировали. Я был мертв. Они возвращали меня к жизни. И очень, очень медленно некоторые части тела возвращались. Сначала вернулся голос. Мои руки двигались, но ноги не двигались. Поэтому я долгое время передвигался в инвалидном кресле. Из инвалидного кресла с большим количеством тренировок я смог перебраться в такую машину — ту, что помогает со стариками, для ходьбы. Я не знаю английского слова, но вы понимаете, о чем я... А потом медленно, медленно, медленно становилось лучше. Но я мог играть на бас-гитаре и сочинять песни, но сидя на стуле, однако до хождения по сцене было еще далеко. Но за последний год я очень хорошо продвинулся, так что некоторые вещи снова стали возможны, которые были невозможны год назад. Поэтому, когда я лежал там один, парализованный, моей самой большой мечтой было сыграть еще одно шоу».

На вопрос, остались ли у него какие-либо воспоминания о времени, проведенном в коме, Mat сказал:

«Только глупости. Мне давали морфий, и мне это нравилось. У меня были странные галлюцинации. Но не на небесах. Нет, нет. Меня там не было. Многие люди говорят: «О, я видел Бога» или что-то в этом роде. Я ничего не видел... Только глупости».




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14 июл 2025
EvgenBriden
Жуть(
Здоровья Мэту!
14 июл 2025
Rocky Wolfsson
"Моё сердце остановилось, отдышалось немного, и снова пошло"...
14 июл 2025
father
Эх, а 5 лет назад это был бы вброс на тысячу комментов от новоиспечённых вирусологов. Были времена!
14 июл 2025
Rocky Wolfsson
father, да в прошлом году задели подобное( в декабре, на сколько помню), только новость не по теме была...
просмотров: 394

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