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Басист MÖTLEY CRÜE собрался жить до 100 лет



Nikki Sixx опубликовал следующее сообщение:



«Как некоторые из вас знают, я очень серьезно отношусь к своему здоровью. Я много работаю и не хочу умереть от работы и стресса. Я сдаю кровь на анализ дважды в год, и мы всегда нацелены на то, чтобы здоровье было главной идеей.



Я только что получил новые результаты, и, учитывая некоторые злоключения в прошлом, этот 66-летний пиратский корабль, похоже, готов снова выйти в море.



У меня замечательная жена, 5 золотых детей и прекрасная внучка. Как вы думаете, стоит ли какая-то часть моих прошлых поблажек того, чтобы разрушить прекрасную жизнь, которую я построил? Конечно, нет.



Вот и все. Либо подтягивай свое дерьмо, либо умирай медленно...



Все мы умрем, просто некоторые сдадутся раньше. Я планирую перевалить за 100. Это разозлит критиков!»







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