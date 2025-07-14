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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
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Sixx:A.M.

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14 июл 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE собрался жить до 100 лет

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14 июн 2025 : 		 JAMES MICHAEL : «Мы никогда не создавали SIXX:A.M. ради денег»

20 май 2025 : 		 Вокалист SIXX:A.M. о темной стороне творчества

10 апр 2025 : 		 Делюкс-издание от SIXX:A.M.

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5 май 2024 : 		 NIKKI SIXX любит ранние работы AEROSMITH

10 фев 2024 : 		 Бывшая машина NIKKI SIXX ушла за $110,000

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10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.
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Басист MÖTLEY CRÜE собрался жить до 100 лет



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Nikki Sixx опубликовал следующее сообщение:

«Как некоторые из вас знают, я очень серьезно отношусь к своему здоровью. Я много работаю и не хочу умереть от работы и стресса. Я сдаю кровь на анализ дважды в год, и мы всегда нацелены на то, чтобы здоровье было главной идеей.

Я только что получил новые результаты, и, учитывая некоторые злоключения в прошлом, этот 66-летний пиратский корабль, похоже, готов снова выйти в море.

У меня замечательная жена, 5 золотых детей и прекрасная внучка. Как вы думаете, стоит ли какая-то часть моих прошлых поблажек того, чтобы разрушить прекрасную жизнь, которую я построил? Конечно, нет.

Вот и все. Либо подтягивай свое дерьмо, либо умирай медленно...

Все мы умрем, просто некоторые сдадутся раньше. Я планирую перевалить за 100. Это разозлит критиков!»




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14 июл 2025
k
klim
Помнится, Майкл Джексон тоже говорил, что хочет дожить до сотки
Ну, удачи, вдруг получится
14 июл 2025
Rocky Wolfsson
klim, дэцл вообще до 150 планировал жить.
14 июл 2025
father
Главное, чтобы он своего вокалиста за руль не сажал
просмотров: 377

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