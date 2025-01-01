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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
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Biohazard

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BILLY GRAZIADEI о новом альбоме BIOHAZARD



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BILLY GRAZIADEI в интервью Rebel Radio 92.5 FM обсудил новую пластинку BIOHAZARD:

«Мы начали играть 'Forsaken' первой песней из нового альбома. Это просто убойная песня. Мы были в туре по Европе с LIFE OF AGONY и группой LYLVC. У нас был отличный тур. Большая его часть была распродана. Поэтому мы начали играть новые песни во время саундчека, и однажды вечером мы включили в сет „Forsaken“. Потому что, как только появились социальные сети и у всех появились мобильные телефоны, нам стало неинтересно играть новые песни, потому что на следующий день они появлялись на YouTube. Так что мы подумали: "К черту. Давайте просто сыграем это. Кому какое дело?". И вот мы сыграли ее. И, брат, это был как будто снова 1992 год, как реагировали ребятишки и зрители. Мы продолжали играть ее каждый вечер. А потом [снятые фанатами концертные] видео начали появляться [на YouTube]. И это забавно, потому что мы не напрягались с этой песней. И так всегда - новая песня требует некоторого времени, чтобы влиться в коллектив. Но после недели игры каждый вечер появлялось другое видео, где мы играли ее, и оно становилось все лучше и лучше. И тогда мы подумали: "Йоу, ребятам нравится эта новая песня. Давайте снимем [нормальное] видео". Я поговорил с лейблом, а альбом еще не был готов. Но я сказал: "Давайте просто снимем видео. Давайте снимем его. И если получится что-то клевое...

Люди видели, как [воссоединившийся] оригинальный [состав] BIOHAZARD играет вживую на протяжении последних трех лет. Мы говорили о том, чтобы записать [новую] пластинку, дразнили вас, и наконец сделали это в конце прошлого года, закончили ее зимой и отправились в тур. Так что все сложилось само собой. Я нанял несколько знакомых чуваков из Англии [для съемок клипа «Forsaken»]. Они прилетели в Амстердам и Бельгию, сняли пару концертов, а потом мы собрали это... Это настоящее видео. Это не концертное видео, но оно передает всю энергию. Новая пластинка похожа на этот материал».




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