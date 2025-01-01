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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 63
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 29
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Exodus

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14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

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23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

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16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

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20 фев 2025 : 		 ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»

16 фев 2025 : 		 Новый альбом EXODUS в 2026
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Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»



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Rob Dukes в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:

«Я прямо сейчас в студии, записываюсь. Вот поговорю и пойду писать скрим. Материал просто убоен. Это лучшее, что я когда-либо делал с EXODUS. Я думал, что альбом [2010 года] «Exhibit B: [The Human Condition]» был, вероятно, одной из моих лучших работ, и я считаю, что этот альбом превосходит его. Он настолько отличается от того, что мы делали раньше. Мы добавили столько разных мелочей, что это все еще EXODUS, но мы определенно немного вышли за рамки и попробовали несколько разных способов, и это сработало на ура... Он быстрый, он мрачный, он потрясающий, чувак. Будет очень круто сыграть эти песни вживую».




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