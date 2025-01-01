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Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»



Rob Dukes в недавнем интервью рассказал о новом альбоме:



«Я прямо сейчас в студии, записываюсь. Вот поговорю и пойду писать скрим. Материал просто убоен. Это лучшее, что я когда-либо делал с EXODUS. Я думал, что альбом [2010 года] «Exhibit B: [The Human Condition]» был, вероятно, одной из моих лучших работ, и я считаю, что этот альбом превосходит его. Он настолько отличается от того, что мы делали раньше. Мы добавили столько разных мелочей, что это все еще EXODUS, но мы определенно немного вышли за рамки и попробовали несколько разных способов, и это сработало на ура... Он быстрый, он мрачный, он потрясающий, чувак. Будет очень круто сыграть эти песни вживую».







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