Первое за 20 лет видео 38 SPECIAL



""All I Haven't Said", новое видео группы 38 SPECIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Milestone", выходящего 19 сентября. Трек по случаю 50-летия группы был создан вместе с Pat Monahan (TRAIN) и Randy Bachman (BACHMAN TURNER-OVERDRIVE, THE GUESS WHO), а также Jim Peterik (SURVIVOR, SAMMY HAGAR, LYNYRD SKYNYRD, CHEAP TRICK).



«Это мои воспоминания о 60-х, вдохновленные такими группами как THE SEARCHERS. Мне всегда импонировал такой гитарный звук, который хоть и старый, но не теряет актуальности, мы лишь добавили в него более мощные гитары» — сказал про новую песню вокалист и со-основатель Don Barnes.



Трек-лист:



01. So Much So Right (D. Barnes / J. Peterik)

02. Slightly Controversial (feat. Pat Monahan) (D. Barnes/B. Capps/R. Wilson)

03. All I Haven't Said (C. Barnes/D. Barnes/J. Peterik)

04. The Main Thing (D.Barnes/J. Peterik)

05. Long Long Train (D.Barnes, R. Bachman)

06. Looking For My Life (D. Barnes, J. Peterik)

07. Making Up For Lost Time (D. Barnes, J. Peterik)

08. Windows Of Memories (D. Barnes, J. Peterik)

09. The Look (J. Peterik)







