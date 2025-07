14 июл 2025



Новое видео CALVA LOUISE



“Tunnel Vision”, новое видео CALVA LOUISE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Edge Of The Abyss, релиз которого состоялся 11 июля на Mascot Records:



“Tunnel Vision”

“W.T.F”

“Aimless”

“Lo Que Vale”

“Impeccable”

“Barely A Response”

“The Abyss”

“El Umbral”

“La Corriente”

“Hate In Me”

“Under The Skin”







+0 -0



просмотров: 109