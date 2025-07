сегодня



Винил DEATH ANGEL выйдет осенью



Nuclear Blast пятого сентября выпустит виниловую версию альбома DEATH ANGEL Relentless Retribution:



“Relentless Revolution”

“Claws In So Deep”

“Truce”

“Into The Arms Of Righteous Anger”

“River Of Rapture”

“Absence Of Light”

“This Hate”

“Death Of The Meek”

“Opponents At Sides”

“I Chose The Sky”

“Volcanic”

“Where They Lay” http://www.deathangel.com





+0 -0



просмотров: 110