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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 58
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Double Vision

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Новая песня DOUBLE VISION



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“Prison Of Illusion,” новая песня DOUBLE VISION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Double Vision, выход которого состоялся на Frontiers Music Srl:

“Prison Of Illusion”
“No Fool For Love”
“The Man You Make Me”
“I Know The Way”
“Youphoria”
“Transient Times”
“Silence Is Louder”
“Church Of The Open Mind”
“Once Before”
“A Stranger’s Face”
“This Day And Age”
“Love Could Rule”




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