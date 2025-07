сегодня



Новая песня DOUBLE VISION



“Prison Of Illusion,” новая песня DOUBLE VISION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Double Vision, выход которого состоялся на Frontiers Music Srl:



“Prison Of Illusion”

“No Fool For Love”

“The Man You Make Me”

“I Know The Way”

“Youphoria”

“Transient Times”

“Silence Is Louder”

“Church Of The Open Mind”

“Once Before”

“A Stranger’s Face”

“This Day And Age”

“Love Could Rule” https://doublevisiontheband.com/







