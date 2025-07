сегодня



Новая песня LAGUNA



"Electric High", новая песня группы LAGUNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Ghost Of Katrina, выпущенного 11 июля на Frontiers Music Srl:



Intro – “Katrina”

“Ghost Behind The Mask”

“Living On The Line”

“Punk Boy” (ft. Jimmy Westerlund)

“Wildfire”

“These Chains”

“Electric High”

“My Syndrome”

“Bring Me To Life”

“Sinner Of Tomorrow”







+0 -0



просмотров: 36