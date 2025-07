сегодня



12CD бокс-сет NIRVANA выйдет осенью



В сентябре этого года на 12CD выйдет специальный бокс-сет NIRVANA The Show Must Go On: The Complete Collection? снабженный 90-страничной книгой с историей группы, их креативной революции и множеством фотографий. Трейлер к этому релизу доступен ниже:



Disc 1 – The Story Of Simon Simopath (Stereo)

Disc 2 – The Story Of Simon Simopath (Mono)

Disc 3 – All Of Us (Stereo)

Disc 4 – Dedicated To Markos III

Disc 5 – Local Anaesthetic

Disc 6 – Songs Of Love And Praise

Disc 7 – Orange And Blue

Disc 8 – Me And My Friend

Disc 9 – Secrets

Disc 10 – Bonus Material (1) A collection of rare B-sides, alternate takes, and early versions, including collaborations with Spooky Tooth.

Disc 11 – Bonus Material (2) Demos, instrumentals, and alternate mixes.

Disc 12 – Bonus Material (3) Later-era rarities and unreleased tracks







