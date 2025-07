сегодня



Концертное видео STEVE HACKETT



11 июля состоялся релиз нового концертного альбома STEVE HACKETT ‘The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall’, фрагмент из которого, ‘Lilywhite Lilith’, доступен для просмотра ниже:



“People Of The Smoke”

“Circo Inferno”

“These Passing Clouds”

“The Devil’s Cathedral”

“Every Day”

“Hands Of The Priestess”

“A Tower Struck Down”

“Low Notes And High Hopes”

“Camino Royale”

“Shadow Of The Hierophant”

“The Lamb Lies Down On Broadway”

“Fly On A Windshield”

“Broadway Melody Of 1974”

“Hairless Heart”

“Carpet Crawlers”

“The Chamber Of 32 Doors”

“Lilywhite Lilith”

“The Lamia”

“It”

“Dancing With The Moonlit Knight”

“The Cinema Show”

“Aisle Of Plenty”

“Firth Of Fifth”

“Los Endos”

An Interview with Steve Hackett







