сегодня



Юбилейная версия альбома FLEETWOOD MAC выйдет летом



Восьмого августа по случаю 50-летия на Blu-ray выйдет Dolby Atmos версия одноименного альбома FLEETWOOD MAC. За новый микс отвечали Ken Caillat и Claus Trelby. Также тиражом в 5 000 копий на Rhino High Fidelity выйдет виниловая версия альбома и особая версия тиражом в 2000 копий будет снабжена двумя 7"-винилами “Over My Head” b/w “Rhiannon” и “Say You Love Me” b/w “Blue Letter.”



Side One:



“Monday Morning”

“Warm Ways”

“Blue Letter”

“Rhiannon”

“Over My Head”

“Crystal”



Side Two:



“Say You Love Me”

“Landslide”

“World Turning”

“Sugar Daddy”

“I’m So Afraid” http://www.fleetwoodmac.com





+0 -0



просмотров: 48