Юбилейная версия альбома FLEETWOOD MAC выйдет летом
Восьмого августа по случаю 50-летия на Blu-ray выйдет Dolby Atmos версия одноименного альбома FLEETWOOD MAC. За новый микс отвечали Ken Caillat и Claus Trelby. Также тиражом в 5 000 копий на Rhino High Fidelity выйдет виниловая версия альбома и особая версия тиражом в 2000 копий будет снабжена двумя 7"-винилами “Over My Head” b/w “Rhiannon” и “Say You Love Me” b/w “Blue Letter.”
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