сегодня



Видео с текстом от LOUDBLAST



LOUDBLAST опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу “Born Of The Storm”, который помимо цифровой версии вышел лимитированным тиражом в 500 копий на виниле. Би-сайдом стала кавер-версия SLAYER “Evil Has No Boundaries” http://www.vs-webzine.com/forum/viewforum.php?f=26







