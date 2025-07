сегодня



BABYLON A.D. нашли лейбл



BABYLON A.D. сообщили о заключении контракта с лейблом Kivel Records, на котором до конца года состоится выход нового альбома When The World Stops. В начале августа ожидается выпуск первого сингла.



«Мы очень довольны новой пластинкой, он точно снесет всем крышу! Тут столько разных типов песен BABYLON A.D. и заключении контракта с Kivel Records поможет нам с промоушеном, который необходим данному альбому. Хозяин лейбла отлично нас знает и верит в нас, а его профессионализм не подлежит никаким сомнениями. Наша прошлая работа, Rome Wasn’t Built In A Day, помогла нам вернуться в дело. Ту поддержку от поклонников, радио и прессы, которую мы получили, забыть невозможно. И очень круто осознавать... что МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»





