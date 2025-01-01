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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 44
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 44
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Babylon A.D.

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15 июл 2025 : 		 BABYLON A.D. нашли лейбл

13 фев 2025 : 		 Видео с текстом от BABYLON A.D.

8 дек 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

6 окт 2024 : 		 Вокалист BABYLON A.D. вспоминает дебютный альбом

26 авг 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

17 май 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

19 апр 2024 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

11 апр 2024 : 		 Новый альбом BABYLON A.D. выйдет весной

14 мар 2023 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

22 фев 2023 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет весной

9 дек 2020 : 		 Умер бывший басист BABYLON A.D.

16 окт 2019 : 		 BABYLON A.D. нашли гитариста

16 июл 2019 : 		 Видео с текстом от фронтмена BABYLON A.D.

19 май 2019 : 		 Вокалист BABYLON A.D. представил новое видео

25 янв 2018 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

20 ноя 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

27 окт 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

23 сен 2017 : 		 Новая песня BABYLON A.D.

29 авг 2017 : 		 Новое видео BABYLON A.D.

7 мар 2017 : 		 В BABYLON A.D. вернулся гитарист

6 мар 2015 : 		 Концертный релиз BABYLON A.D. выйдет в марте
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BABYLON A.D. нашли лейбл



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BABYLON A.D. сообщили о заключении контракта с лейблом Kivel Records, на котором до конца года состоится выход нового альбома When The World Stops. В начале августа ожидается выпуск первого сингла.

«Мы очень довольны новой пластинкой, он точно снесет всем крышу! Тут столько разных типов песен BABYLON A.D. и заключении контракта с Kivel Records поможет нам с промоушеном, который необходим данному альбому. Хозяин лейбла отлично нас знает и верит в нас, а его профессионализм не подлежит никаким сомнениями. Наша прошлая работа, Rome Wasn’t Built In A Day, помогла нам вернуться в дело. Ту поддержку от поклонников, радио и прессы, которую мы получили, забыть невозможно. И очень круто осознавать... что МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»



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