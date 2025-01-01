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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Warrant

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15 июл 2025 : 		 Выйдет незаконченная песня бывшего вокалиста WARRANT

22 апр 2025 : 		 Вокалист WARRANT не против новой музыки

20 мар 2025 : 		 Вокалист WARRANT о возможности новой музыки

12 фев 2025 : 		 Басист WARRANT обещает нереализованный материал

29 ноя 2024 : 		 Вокалист WARRANT: «Мы будем продолжать играть, пока нужны»

2 ноя 2024 : 		 WARRANT думают о документалке

30 май 2024 : 		 Вокалист WARRANT о тяготах туровой жизни: «И где я сегодня нахожусь?»

6 апр 2024 : 		 Рассказ о выступлениях WARRANT

3 мар 2024 : 		 Рассказ о выступлениях WARRANT

27 дек 2023 : 		 Почему JERRY DIXON не играл с WARRANT на последних концертах?

22 дек 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

13 дек 2023 : 		 WARRANT пока на паузе

1 окт 2023 : 		 Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»

4 апр 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

21 мар 2023 : 		 WARRANT работают над новым материалом

12 ноя 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна

26 июл 2021 : 		 WARRANT выступили без JERRY DIXON

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления WARRANT

12 июн 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Никто не был готов к смерти Джени»

11 июн 2021 : 		 JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT

22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»
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Выйдет незаконченная песня бывшего вокалиста WARRANT



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По сообщению Everything Jani Lane, незаконченная Джени Лейном песня WARRANT была завершена басистом группы, Jerry Dixon'ом и авторами Frontiers Music Srl Giancarlo Floridia и David Julian, ранее сотрудничавшими с LYNCH MOB, Ace Frehley, GIANT, Robin McAuley и другими. Сообщается, что в ближайшее время результаты этой работы будут представлены всему миру.






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