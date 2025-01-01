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Выйдет незаконченная песня бывшего вокалиста WARRANT



По сообщению Everything Jani Lane, незаконченная Джени Лейном песня WARRANT была завершена басистом группы, Jerry Dixon'ом и авторами Frontiers Music Srl Giancarlo Floridia и David Julian, ранее сотрудничавшими с LYNCH MOB, Ace Frehley, GIANT, Robin McAuley и другими. Сообщается, что в ближайшее время результаты этой работы будут представлены всему миру.











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