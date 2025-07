сегодня



SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью The Break Down With Nath & Johnny вновь обсудил то, что его вдохновляло при создании его альбома "Child Within The Man":



«Я не знаю, как это связано с музыкой, но она определённо сохраняет молодость каким-то странным образом. Я не понимаю, почему и как, но когда я смотрю на Angus'a на сцене AC/DC в 2025 году, и он активно мотает головой, или я смотрю на Mick'a Jagger'a, которому уже за восемьдесят, и он выбегает на сцену, и он такой маленький, такой худой, и он вытворяет все свои фирменные фишки... Я не знаю, что это, но в рок-музыке что-то есть. Она сохраняет молодость... Я не знаю, что это такое, но когда я слушаю старый альбом, например, ROSE TATTOO "Rock N' Roll Outlaw" или RUSH, или любую другую музыку, которую я слушал в детстве, она заставляет меня чувствовать то же самое, что я чувствовал, когда был ребёнком. Я не знаю, что это за хрень. Но название этого — "Child Within The Man". Рок-н-ролл заставляет меня чувствовать себя ребёнком. [Смеётся].



Физически, психически... Я не из тех, кто постоянно ходит к врачам, но моя жена заставляет меня постоянно ходить на осмотры. Я зажигаю уже 45 лет подряд, и мой врач говорит мне: "В свои 50+ ты самый здоровый человек, над которым мы когда-либо наблюдади". А моя жена такая: "Этого не может быть. Это полная чушь. Не может быть". Они говорят: "Ваш сахар в крови, ваш пульс... Ферменты, которые выходят из вашей печени, здоровее некуда". Если бы вы знали, что я сделал со своей печенью за 45 лет... Так что я не знаю, является ли это частью рок-н-ролла. Не знаю. Я занимаюсь йогой, но, блин, я люблю пить красное вино. Больше я ничего не пью. Я не пью пиво. Я не пью коктейли. Но я обожаю бокал красного вина с отличной едой в отличном ресторане. Я просто хочу сказать, что многие рокеры умирают молодыми, а я всё ещё зажигаю. Я всё ещё в строю. А рок-н-ролл, я уверен, сохраняет молодость. Даже не знаю, что вам ещё сказать. [Смеётся]».







+0 -0



просмотров: 51