Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»



zoom
SEBASTIAN BACH в недавнем интервью The Break Down With Nath & Johnny вновь обсудил то, что его вдохновляло при создании его альбома "Child Within The Man":

«Я не знаю, как это связано с музыкой, но она определённо сохраняет молодость каким-то странным образом. Я не понимаю, почему и как, но когда я смотрю на Angus'a на сцене AC/DC в 2025 году, и он активно мотает головой, или я смотрю на Mick'a Jagger'a, которому уже за восемьдесят, и он выбегает на сцену, и он такой маленький, такой худой, и он вытворяет все свои фирменные фишки... Я не знаю, что это, но в рок-музыке что-то есть. Она сохраняет молодость... Я не знаю, что это такое, но когда я слушаю старый альбом, например, ROSE TATTOO "Rock N' Roll Outlaw" или RUSH, или любую другую музыку, которую я слушал в детстве, она заставляет меня чувствовать то же самое, что я чувствовал, когда был ребёнком. Я не знаю, что это за хрень. Но название этого — "Child Within The Man". Рок-н-ролл заставляет меня чувствовать себя ребёнком. [Смеётся].

Физически, психически... Я не из тех, кто постоянно ходит к врачам, но моя жена заставляет меня постоянно ходить на осмотры. Я зажигаю уже 45 лет подряд, и мой врач говорит мне: "В свои 50+ ты самый здоровый человек, над которым мы когда-либо наблюдади". А моя жена такая: "Этого не может быть. Это полная чушь. Не может быть". Они говорят: "Ваш сахар в крови, ваш пульс... Ферменты, которые выходят из вашей печени, здоровее некуда". Если бы вы знали, что я сделал со своей печенью за 45 лет... Так что я не знаю, является ли это частью рок-н-ролла. Не знаю. Я занимаюсь йогой, но, блин, я люблю пить красное вино. Больше я ничего не пью. Я не пью пиво. Я не пью коктейли. Но я обожаю бокал красного вина с отличной едой в отличном ресторане. Я просто хочу сказать, что многие рокеры умирают молодыми, а я всё ещё зажигаю. Я всё ещё в строю. А рок-н-ролл, я уверен, сохраняет молодость. Даже не знаю, что вам ещё сказать. [Смеётся]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 51

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом