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Вокалист SAGA о состоянии здоровья



MICHAEL SADLER опубликовал следующее сообщение:



«Дорогая семья, друзья и сообщество, я хочу обратить внимание на недавнее освещение в СМИ моего поста от 12 июля, в котором я рассказывал о кончине моей сестры и раке в моей семье.



Хочу пояснить, что в настоящее время я не нахожусь ни в терминальной стадии, ни в переходном состоянии. Неправильная интерпретация моего сообщения вызвала беспокойство среди друзей, о чем я глубоко сожалею.



Рассказав о своем диагнозе редкого мышечно-инвазивного рака, который встречается лишь в 3-5 % случаев, я лишь обратил внимание на ситуацию в моей семье.



Операция, которую я перенес, успешно удалила рак, и, поскольку в моем случае дальнейшее лечение или излечение невозможно, я сосредоточен на том, чтобы оставаться живым и здоровым. В отличие от этого, лейкемия моего брата — это ежедневный пожизненный управленческий эксперимент с таблетками.



В дальнейшем я буду придерживаться здорового образа жизни, снижать стресс и жить целенаправленно - заниматься музыкой, пока есть возможность, и ценить время, проведенное с семьей и друзьями.



Спасибо вам за поддержку и за то, что помогли мне исправить ситуацию».











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