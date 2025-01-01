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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Saga

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15 июл 2025 : 		 Вокалист SAGA о состоянии здоровья

20 сен 2024 : 		 Как дела у вокалиста SAGA?

12 сен 2024 : 		 У вокалиста SAGA рак

5 апр 2023 : 		 Обновленное концертное видео SAGA

24 апр 2021 : 		 SAGA выпускают переиздания альбомов

16 янв 2021 : 		 Акустика от SAGA

6 дек 2020 : 		 Новое видео SAGA

29 ноя 2020 : 		 Вокалист SAGA в концертном видео ROCK MEETS CLASSIC 2018

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом SAGA выйдет весной

5 окт 2018 : 		 Новое видео SAGA

26 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

17 сен 2018 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет осенью

22 янв 2017 : 		 SAGA планируют финальные концерты

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5 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

14 июл 2013 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет в сентябре

15 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома SAGA

1 май 2012 : 		 Новый альбом SAGA выйдет в июле

3 фев 2011 : 		 Вокалист SAGA: ""Это так здорово вернуться!".

30 янв 2011 : 		 В SAGA вернулся вокалист
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|||| сегодня

Вокалист SAGA о состоянии здоровья



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MICHAEL SADLER опубликовал следующее сообщение:

«Дорогая семья, друзья и сообщество, я хочу обратить внимание на недавнее освещение в СМИ моего поста от 12 июля, в котором я рассказывал о кончине моей сестры и раке в моей семье.

Хочу пояснить, что в настоящее время я не нахожусь ни в терминальной стадии, ни в переходном состоянии. Неправильная интерпретация моего сообщения вызвала беспокойство среди друзей, о чем я глубоко сожалею.

Рассказав о своем диагнозе редкого мышечно-инвазивного рака, который встречается лишь в 3-5 % случаев, я лишь обратил внимание на ситуацию в моей семье.

Операция, которую я перенес, успешно удалила рак, и, поскольку в моем случае дальнейшее лечение или излечение невозможно, я сосредоточен на том, чтобы оставаться живым и здоровым. В отличие от этого, лейкемия моего брата — это ежедневный пожизненный управленческий эксперимент с таблетками.

В дальнейшем я буду придерживаться здорового образа жизни, снижать стресс и жить целенаправленно - заниматься музыкой, пока есть возможность, и ценить время, проведенное с семьей и друзьями.

Спасибо вам за поддержку и за то, что помогли мне исправить ситуацию».






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