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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 41
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Mercyful Fate

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BRATS выступили впервые за 45 лет



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Michael Denner выступил с группой BRATS, в которой играл еще до MERCYFUL FATE 11 июля в рамках фестиваля Metal Magic в Fredericia, Denmark. За пару часов до шоу, Hank Shermann написал у себя:

«Почти 45 лет спустя, BRATS возвращаются на сцену и отыграют на фестивале Metal Magic материал альбома 1980 с оригинальными участниками Yenz, Lars Monroe и Michael Denner.

Это была моя первая группа, собранная весной 1978 года. Yenz и Lars пришли в начале 1979 года, Michael осенью, а King Diamond в ноябре 1980. Вот небольшая историческая справка. ДАВАЙТЕ РЕБЯТА, ЗАЖГИТЕ!»

Помимо Denner и Shermann, в состав группы входил басист/вокалист Yenz (также известный как Yenz Leonhardt или Yenz Cheyenne; урожденный Jens Arnsted). Yenz позже создал группу GEISHA и Y вместе с басистом KING DIAMOND Hal Patino.








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