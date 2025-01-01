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BRATS выступили впервые за 45 лет



Michael Denner выступил с группой BRATS, в которой играл еще до MERCYFUL FATE 11 июля в рамках фестиваля Metal Magic в Fredericia, Denmark. За пару часов до шоу, Hank Shermann написал у себя:



«Почти 45 лет спустя, BRATS возвращаются на сцену и отыграют на фестивале Metal Magic материал альбома 1980 с оригинальными участниками Yenz, Lars Monroe и Michael Denner.



Это была моя первая группа, собранная весной 1978 года. Yenz и Lars пришли в начале 1979 года, Michael осенью, а King Diamond в ноябре 1980. Вот небольшая историческая справка. ДАВАЙТЕ РЕБЯТА, ЗАЖГИТЕ!»



Помимо Denner и Shermann, в состав группы входил басист/вокалист Yenz (также известный как Yenz Leonhardt или Yenz Cheyenne; урожденный Jens Arnsted). Yenz позже создал группу GEISHA и Y вместе с басистом KING DIAMOND Hal Patino.















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