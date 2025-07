14 июл 2025



FLOOR JANSEN исполнила NIGHTWISH, REVAMP и AFTER FOREVER



Видео с сольного выступления FLOOR JANSEN, которое состоялось 12 июля в рамках фестиваля Masters Of Roc, Vizovice, Czech Republic, доступно для просмотра ниже:



01. Wolf And Dog (REVAMP song)

02. Noise (NIGHTWISH song)

03. Invincible

04. Storm

05. Amaranth (NIGHTWISH song)

06. Storm In A Glass (NORTHWARD song)

07. Spider Silk (NIGHTWISH song)

08. Fire

09. 7 Days To The Wolves (NIGHTWISH song)

10. While Love Died (NORTHWARD song)

11. Energize Me (AFTER FOREVER song)

12. Nemo (NIGHTWISH song)

13. The Phantom Of The Opera











