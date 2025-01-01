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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 64
*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 36
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Vimic

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Барабанщица CRYPTA выступит с VIMIC



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VIMIC сообщили о том, что воспользуются услугами LUANA DAMETTO на концерте в память о Джоуи Джордисоне:

«Мы рады сообщить, что LUANA DAMETTO станет специальным приглашенным гостем на концерте третьего октября. Они невероятно талантлива и обладает необходимой страстью, мы все очень рады тому, что она будет с нами в этот вечер!»

LUANA DAMETTO: «Джоуи был моим первым кумиром (и до сих пор остается моим самым большим кумиром), так что в самом начале он был моим единственным ориентиром, и какой же замечательный ориентир я выбрала! От его взрывного стиля и неумолимого двойного барабана до того, насколько креативными могут быть его филлы и грувы, он полностью сформировал мое представление об ударных.

Мы способны изменить замысел песни с помощью ритма, и именно так Джоуи использовал свою установку, чтобы передать эмоции и намерения. Он был не просто техничен или слажен; он знал, как использовать барабаны в уникальном творческом ключе, на который мы все должны ориентироваться и ставить перед собой такую цель. Он показал нам, что такое музыка — настоящие эмоции и страсть».

На вопрос о том, когда она впервые услышала игру Джоуи, Luana сказала:

«Впервые я услышала о Джоуи, когда смотрела MTV, а также увидела несколько его выступлений на YouTube. В то время я купила барабанную установку в качестве хобби, потому что была ребенком-интровертом, которому хотелось чем-то заняться, завести друзей и провести дни, но после того, как я узнала о нем и увидела, как он играет, это полностью изменило мое представление о барабанах и действительно заставило меня захотеть заниматься ими серьезно. Он — причина номер один, по которой я здесь и сейчас этим занимаюсь».






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