Новое видео JOE BONAMASSA



JOE BONAMASSA опубликовали официальное видео к “Trigger Finger”. Этот трек взята из альбома «Breakthrough», выходящего 18 июля на собственном лейбле музыканта, J&R Adventures:



Трек-лист:



01. Breakthrough

02. Trigger Finger

03. I'll Take The Blame

04. Drive By The Exit Sign

05. Broken Record

06. Shake This Ground

07. Still Walking With Me

08. Life After Dark

09. You Don't Own Me

10. Pain's On Me http://www.jbonamassa.com/







