Новая песня DARKNESS IS MY CANVAS



“Ink In The Water”, новая песня группы DARKNESS IS MY CANVAS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The End Of Times, выход которого запланирован на первое августа на Rockshot Records:



“Wash”

“Rejected”

“Bleed”

“Ink In The Water”

“The Maze”

“The End Of Times”

“Day Zero”

“Subliminal”

“These Times”

