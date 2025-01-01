FREEDOM CALL обновили контракт с Steamhammer/SPV

FREEDOM CALL объявили о продлении контракта с Steamhammer/SPV и готовят на лето следующего года новую пластинку:
«Доверие и уверенность в том, что каждая сторона выполнит работу качественно и надёжно, — важнейшие критерии успешной командной работы. И то, и другое лежало в основе нашего сотрудничества со Steamhammer/SPV на протяжении более чем четверти века, поэтому продление нашего контракта было не более чем формальностью для обеих сторон».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет