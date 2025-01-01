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FREEDOM CALL обновили контракт с Steamhammer/SPV



FREEDOM CALL объявили о продлении контракта с Steamhammer/SPV и готовят на лето следующего года новую пластинку:



«Доверие и уверенность в том, что каждая сторона выполнит работу качественно и надёжно, — важнейшие критерии успешной командной работы. И то, и другое лежало в основе нашего сотрудничества со Steamhammer/SPV на протяжении более чем четверти века, поэтому продление нашего контракта было не более чем формальностью для обеих сторон». http://www.freedom-call.net





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