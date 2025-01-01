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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 54
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Freedom Call

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16 июл 2025 : 		 FREEDOM CALL обновили контракт с Steamhammer/SPV

8 май 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

7 май 2024 : 		 Вскрытие FREEDOM CALL

10 апр 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

20 мар 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

21 фев 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

14 июл 2023 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

3 июн 2023 : 		 Новая песня FREEDOM CALL

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления FREEDOM CALL

23 сен 2021 : 		 Видео полного выступления FREEDOM CALL

11 окт 2020 : 		 Вокалист FREEDOM CALL выпустил новое видео

22 июл 2020 : 		 FREEDOM CALL отыграют концерт в августе

28 май 2020 : 		 Онлайн-концерт от FREEDOM CALL

10 окт 2019 : 		 FREEDOM CALL получили награду от лейбла

22 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома FREEDOM CALL

16 авг 2019 : 		 Новая песня FREEDOM CALL

19 июл 2019 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

23 июн 2019 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

29 апр 2019 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в августе

19 окт 2018 : 		 SONJA HÖLLERING в новом видео вокалиста FREEDOM CALL

28 апр 2018 : 		 Новое видео фронтмена FREEDOM CALL

5 фев 2018 : 		 Новое видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL

2 дек 2017 : 		 Лирик-видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL

10 ноя 2017 : 		 Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу

2 ноя 2016 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

3 сен 2016 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет осенью
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FREEDOM CALL обновили контракт с Steamhammer/SPV



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FREEDOM CALL объявили о продлении контракта с Steamhammer/SPV и готовят на лето следующего года новую пластинку:

«Доверие и уверенность в том, что каждая сторона выполнит работу качественно и надёжно, — важнейшие критерии успешной командной работы. И то, и другое лежало в основе нашего сотрудничества со Steamhammer/SPV на протяжении более чем четверти века, поэтому продление нашего контракта было не более чем формальностью для обеих сторон».



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