Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 60
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 60
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Shroud of Tears

*
Страна
SpainИспания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео SHROUD OF TEARS



zoom
"Dawn Of The Dead", новое видео группы SHROUD OF TEARS, доступно для просмотра ниже. Клип был записан в рамках юбилейного концерта “Last Night – Last Dance”.

«Эта одна из песен из нашего последнего ЕР, Eclypse, выпущенного в 2014 году, продюсерами которого были Manuel Ramil (Adventus, Avalanch, Death & Legacy), Alberto Ardines (Avalanch, WarCry) и Carlos Santos (Mägo de Oz, Hamlet, Tündra). Eclypse был записан в Triple A Studios и Sadman Studios, а мастеринг проводил Erik Monsonis.

В конце года мы отправимся в студию, чтобы перезаписать наше ранние альбомы и снимем несколько клипов».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом