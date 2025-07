сегодня



Новое видео SHROUD OF TEARS



"Dawn Of The Dead", новое видео группы SHROUD OF TEARS, доступно для просмотра ниже. Клип был записан в рамках юбилейного концерта “Last Night – Last Dance”.



«Эта одна из песен из нашего последнего ЕР, Eclypse, выпущенного в 2014 году, продюсерами которого были Manuel Ramil (Adventus, Avalanch, Death & Legacy), Alberto Ardines (Avalanch, WarCry) и Carlos Santos (Mägo de Oz, Hamlet, Tündra). Eclypse был записан в Triple A Studios и Sadman Studios, а мастеринг проводил Erik Monsonis.



В конце года мы отправимся в студию, чтобы перезаписать наше ранние альбомы и снимем несколько клипов».







