Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет зимой



ALTER BRIDGE выпустят новую пластинку, получившую название Alter Bridge, девятого января на Napalm Records. Продюсером материала вновь выступал Michael "Elvis" Baskette:



01. Silent Divide (5:06)

02. Rue The Day (4:46)

03. Power Down (4:08)

04. Trust In Me (4:48)

05. Disregarded (3:55)

06. Tested And Able (4:36)

07. What Lies Within (5:07)

08. Hang By A Thread (4:11)

09. Scales Are Falling (5:54)

10. Playing Aces (4:05)

11. What Are You Waiting For (5:00)

12. Slave To Master (9:03)







