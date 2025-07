сегодня



KISS выпустят Alive! в расширенном варианте



Eddie Kramer, продюсировавший Alive!, в интервью "The Jay Jay French Connection: Beyond The Music" рассказал о планах выпустить расширенную версию этого релиза по случаю 50-летия:



«Это проект, на микширование которого я потратил 46 дней. Он называется "Kiss Alive! 50«, который посвящен 50-летию альбома »Alive!«, первого альбома »Alive!", который был сведен в Electric Lady [студия в Нью-Йорке] в 1975 году, 50 лет назад. И, к счастью, они нашли все эти чертовы кассеты — слава Богу. Это было невероятно. Это сделал Jeff Fura из Universal — большой ему респект - он обнаружил эти пленки, он нашел их. И мы потратили все это время на их восстановление, перевод, а затем я смикшировал каждое шоу, которое вошло в окончательный вариант, плюс все репетиции, во время которых Gene [Simmons, басист/вокалист KISS] и Paul [Stanley, гитарист/вокалист KISS] сказали: «Мы должны записывать днем», что они и сделали, слава Богу, потому что мы смогли запечатлеть несколько фантастических выступлений.



Все, что вы слышите в этот период, говорит о том, что эти ребята были серьезно настроены на то, чтобы выпустить этот альбом и сделать так, чтобы он звучал фантастически. А потом я смикшировал финальный вариант альбома в Dolby Atmos. Так что это прекрасный комплект, который выйдет, я так думаю, поздней осенью».







