JOEY BELLADONNA исполняет SAMMY HAGAR, STYX и BILLY SQUIER



JOEY BELLADONNA в прошлом месяце привез свой проект "Joey's Jukebox" в Bernie's Beach Bar, Hampton, New Hampshire — видео исполнения нескольких кавер-версий, среди которых были Sammy Hagar's "I Can't Drive 55", Billy Squier's "In The Dark" и STYX's "Fooling Yourself (The Angry Young Man)", доступно для просмотра ниже.





