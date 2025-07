сегодня



Гитарист MY DYING BRIDE: «Aaron сам дистанцировался от группы»



ANDREW CRAIGHAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа вышла на Mikko Kotamäki (SWALLOW THE SUN):



«Несмотря на все проблемы, группа была готова отыграть оставшиеся концерты в 2024 году, но, к сожалению, не нашлось вокалиста. Группа узнала об этом в самую последнюю минуту, что привело к отмене выступлений. Учитывая, что альбом только что вышел, мы не были готовы к тому, чтобы остаться без вокалиста. В результате было организовано собрание, на котором обсуждалась возможность замены. Mikko был единогласно выбран в качестве первого кандидата».



Что касается текущего статуса Aaron'a в MY DYING BRIDE, Andrew сказал:



«Поскольку он, по сути, дистанцировался от группы, мы знаем о его деятельности только из социальных сетей и онлайн-интервью. Группа связалась с ним в марте 2025 года, чтобы узнать о его намерениях в отношении MY DYING BRIDE, но он не ответил. Сначала мы узнали из социальных сетей, что он взял перерыв в работе с MDB. Хотя он и заявляет в соцсетях, что по-прежнему является частью группы, он не общался с нами с апреля 2024 года. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, группа не знает, каковы его планы в отношении MDB».







