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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 55
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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My Dying Bride

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Гитарист MY DYING BRIDE: «Aaron сам дистанцировался от группы»



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ANDREW CRAIGHAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа вышла на Mikko Kotamäki (SWALLOW THE SUN):

«Несмотря на все проблемы, группа была готова отыграть оставшиеся концерты в 2024 году, но, к сожалению, не нашлось вокалиста. Группа узнала об этом в самую последнюю минуту, что привело к отмене выступлений. Учитывая, что альбом только что вышел, мы не были готовы к тому, чтобы остаться без вокалиста. В результате было организовано собрание, на котором обсуждалась возможность замены. Mikko был единогласно выбран в качестве первого кандидата».

Что касается текущего статуса Aaron'a в MY DYING BRIDE, Andrew сказал:

«Поскольку он, по сути, дистанцировался от группы, мы знаем о его деятельности только из социальных сетей и онлайн-интервью. Группа связалась с ним в марте 2025 года, чтобы узнать о его намерениях в отношении MY DYING BRIDE, но он не ответил. Сначала мы узнали из социальных сетей, что он взял перерыв в работе с MDB. Хотя он и заявляет в соцсетях, что по-прежнему является частью группы, он не общался с нами с апреля 2024 года. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, группа не знает, каковы его планы в отношении MDB».




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