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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 54
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 июня на Empower Field at Mile High, Denver, CO, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Holier Than Thou
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle ("Suicide & Redemption")
The Day That Never Comes
Cyanide
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Battery
Fuel (with James "Fixxxer" intro)
Seek & Destroy
Master of Puppets




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