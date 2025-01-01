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Вокалистка KITTIE: «Нет нужды причислять нас к ню-металлу»



MORGAN LANDER в недавнем интервью ответила, почему она и ее коллеги по группе сторонятся термина ню-металл:



«Ну, потому что, на мой взгляд, этот термин больше не отражает суть нашей музыки. Мне кажется, долгое время это слово воспринималось как ругательство, потому что ню-металл был на пике популярности, а потом упал и стал чем-то вроде пародии на самого себя. И мы рано отошли от этого звучания. Наш второй альбом [2001 года «Oracle»] был немного другим. Но мы по-прежнему гордимся тем, что помогли зародить это движение. Мы были одной из первых ню-металл-групп, и люди считали нас популярными. Так что да, мы с гордостью можем сказать, что тот альбом [дебютный альбом KITTIE 1999 года «Spit»] оказал влияние на этот жанр. Но мы больше не играем в этом стиле. Так что мы больше не ню-металл-группа».







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