10 наград MY CHEMICAL ROMANCE



MY CHEMICAL ROMANCE получили десять наград за альбом 2006 года "The Black Parade" от Recording Industry Association of America (RIAA).



Сингл "Welcome To The Black Parade" стал в седьмой раз платиновым, "Teenagers" стал в шестой раз платиновым, "Famous Last Words" получил вторую платину, "I Don't Love You" и "Mama" получили первую платину. "House Of Wolves", "The End.", "The Sharpest Lives", "This Is How I Disappear" и "Disenchanted" получили первое золото.







