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Volbeat

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Вокалист VOLBEAT: «Мы старались ни о чем не думать»



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MICHAEL POULSEN в недавнем интервью ответил на вопрос, что группа сделала иначе при работе над альбомом "God Of Angels Trust", который вышел шестого июня:

«[Мы] в основном [старались] ни о чём не думать, потому что я довольно быстро написал альбом ASINHELL. Дело в том, что, когда ты записываешь столько альбомов, как VOLBEAT [записывает], ты начинаешь думать: «Ладно, а как должен звучать следующий альбом?» А наш замечательный друг Rob Caggiano, который раньше был [гитаристом] в VOLBEAT, любил проводить в студии всё своё время, в то время как я немного не такой. Мне нравится импровизировать, чтобы дух оставался в риффе и в исполнении. Есть два разных подхода к работе, и я уважаю его за то, что он хочет работать именно так. Так что для меня это было всё равно что снова сесть на старый велосипед и поехать в студию, где я мог бы вместе с другими ребятами делать всё так же, как мы делали раньше, потому что мы всегда давали ему столько времени, сколько он хотел. Должен быть определённый компромисс. Он хотел проводить в студии больше времени, а мы нет, а мы хотели сделать всё очень быстро, а он был против быстрых записей. Так что был определённый компромисс. Но он очень талантливый парень, и мы любим нашего брата Rob'a.

Я просто пытаюсь объяснить, с каким настроем мы работали над этим альбомом. Примерно так же мы начинали записывать некоторые из первых дисков. И в этом было что-то по-настоящему освежающее. Иногда удаётся вернуть ту молодость, хотя нам всем за пятьдесят. Но самое главное — не форсировать события, потому что тогда всё пойдёт прахом. Всё должно происходить само собой. Но дело в том, что это звучание, этот стиль заложены в нашей ДНК. Мы просто вернулись к тому, что делали в прошлом, и смешали это с тем, что нам нравится делать сейчас. Не то чтобы мы хотели вызвать ностальгию или что-то в этом роде. Нам нравится выпускать новый альбом, который звучит как новый альбом, но при этом мы хотим, чтобы он был узнаваем для слушателей. И знаете что? Я думаю, мы могли бы попробовать сделать что-то другое, и в итоге это всё равно звучало бы на 100 % [как у нас]. Как только тебе покажется, что ты сделал что-то другое, найдутся люди, которые скажут: «О, это типично для VOLBEAT». Да. Но это дар. Я смотрю на это как на дар, потому что многие группы и исполнители пытаются найти своё фирменное звучание или просто свой стиль. Поэтому к тому моменту, когда они выпускают так много разных альбомов, уже невозможно понять, что это за группа. Мы очень рады, что с самого начала у нас было такое звучание, такой стиль, и мы можем просто добавлять несколько ингредиентов при записи каждого нового альбома. Это как если бы вы купили альбом MOTÖRHEAD и знали, что получите. Если вы купите альбом IRON MAIDEN или AC/DC, то есть таких групп, то будете знать, что получите. Но им всегда удаётся добавить что-то новое, чтобы альбом звучал как новый. И я думаю, что нам удалось это сделать на новой пластинке VOLBEAT».




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