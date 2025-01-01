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Выход биографии RIKKI ROCKETT отложен



RIKKI ROCKETT в недавнем интервью обсудил биографию "Ghost Notes", автором которой стали Leif Eriksson и Martin Svensson:



«Планировалось, что она выйдет уже в июле, но Rare Bird Books перенесли все на октябрь, в основном потому, что не получили в срок обложку и им нужны обложки для разных версий изданий и все такое и они просто не успели в срок. Так что я буду заниматься съемками для обложки в ближайшие пару недель. Так что ждите все где-то в октябре»



На вопрос о том, каково ему читать о своей жизни в книге, он сказал: «Пугающе. И многие спрашивают, не жалеете ли вы о чем-нибудь? Конечно, да. Есть много событий, о которых я жалею. Но не до такой степени, чтобы сожалеть о том, что, возможно, я чему-то научился. Да, несомненно. Вы можете говорить обо всем этом, но есть такие моменты, оглядываясь на которые, я думаю: "Почему я поступил именно так? Но я сделал это, и вот я здесь, и я приспособился и двигаюсь дальше. Интересно наблюдать за процессом. На болезненные вещи смотреть неинтересно, очевидно, что борьба с раком и все такое - невеселые события. [Ложное обвинение в изнасиловании - это тоже невесело. Были и такие ситуации, которые не очень весело переживать снова, но это моя история, и люди должны знать о ней. Иногда люди просто читают заголовки газет или много новостей и много событий, которые появляются одновременно, и иногда мы не обращаем на это внимания. Например, я прочитал книгу Joey Kramer из AEROSMITH, и я огромный, огромный фанат AEROSMITH, но в моей жизни бывали моменты, когда происходили другие неприятности, а я не обращал внимания на то, что делал Joey Kramer в тот момент. Теперь приятно оглянуться назад и сказать: "Вау, я пропустил все эти события или слышал об этом лишь мельком, а теперь я все это вижу, читаю, перевариваю и понимаю с его точки зрения, что произошло на самом деле, и все в таком духе».







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