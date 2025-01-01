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JASON BONHAM о решении играть "Physical Graffiti"



JASON BONHAM в недавнем интервью рассказал о том, почему решил провести тур в честь 50-летия "Physical Graffiti":



«По глупости я взял на себя определённую задачу. Подскажите, куда можно пойти и посмотреть, как "Physical Graffiti" исполняется от начала и до конца, да ещё и в сопровождении других исполнителей. Это была одна из тех идей, которые пришли мне в голову. Я не обсуждал её ни с кем из группы, как это обычно бывает, и просто сообщил о ней всем. Мы играли все песни из "Physical Graffiti" в разное время, но никогда не играли все одновременно. И тогда мы подумали: "Как мы можем сделать из этого шоу? Как мы можем заставить это работать?" Поэтому я всегда говорю: "Не думайте, что вы придёте на шоу и увидите всё в том порядке, в котором вы их слушали". Так людям будет слишком легко планировать свои перерывы на туалет или поход в бар за напитком, когда они подумают: "Это не самая моя любимая песня. Пойду-ка я выпью". Так что мы в основном оставляем это на своё усмотрение... И даже в некоторых случаях я в последнюю минуту меняю программу на усмотрение группы. Потребовалось около пяти концертов, чтобы смириться с порядком исполнения всего альбома. И если по истечении часа и 45 минут вы всё ещё не удовлетворены и не шумите, мы можем вернуться к началу, или к "I", или к "II", или к "Led Zeppelin IV" и сыграть что-нибудь ещё. Так что всё получилось просто отлично. Это стало популярно. Мой агент сказал: "Я думаю, что у этого альбома будет очень ограниченная аудитория". А прошлый тур стал нашим самым успешным за последние 15 лет».



Он также объяснил своё решение не исполнять треки "Physical Graffiti" в том порядке, в котором они представлены на альбоме:



«Мы начинаем одинаково, поэтому все думают: "Да, это оно". Можно испытать волнение, когда вы слышите "Custard Pie". И вы должны сами увидеть, что из этого получилось, потому что всё дорабатывалось в процессе. У нас было три концерта, и у меня появилась идея. Я искал в Интернете записи радиостанций, когда они впервые получили в руки "Physical Graffiti" и когда им впервые разрешили поставить вступительный трек. Но я ничего не смог найти. Была команда людей в Голливуде, которые считали, что у них хорошие радиоголоса, и мы представили, что было бы, если бы мы нашли запись, о которой люди говорят: "Я держал эту запись в руках всю неделю, но сегодня мы впервые поставим её целиком". А у меня от этого мурашки по коже. Так что подготовка к шоу, поиск радиостанций, песен, которые были популярны на той неделе, когда он вышел, это дало нам прочувствовать тот момент, когда его стали крутить по радио, и все были ошеломлены. Внезапно начинается концерт, и там говорят: "Пожалуйста, поприветствуйте "Physical Graffiti" в полном виде, впервые в истории". И все диджеи говорят: "Physical Graffiti", а затем "Custard Pie". И рёв — это так захватывающе. Так что это стало, наверное, одним из моих любимых туров, которые я когда-либо проводил. И вот уже 15 лет, как мы это практикуем. Именно сейчас, за 15 лет, мы впервые попытались сделать альбомную версию».







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