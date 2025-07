сегодня



У INTO ETERNITY почти готов альбом



Музыканты INTO ETERNITY, Tim Roth и Stu Block, в недавнем интервью рассказали о том, как идет процесс работы над альбомом:



«Ну, все наши альбомы в последнее время были связаны с [лейблом] M-Theory Audio. Я не знаю, что мы будем делать с новым альбомом. Мы сами финансируем новый альбом. Это был долгий процесс; он длится уже несколько лет, правда. Все, что у нас осталось, это четыре песни под бас. Все мои гитары, барабаны, все готово. В принципе, да, осталось совсем немного. Вокал Stu будет последней частью. Так что, да, 10 новых песен. Возможно, их будет 12, потому что у нас есть пара бонусных песен. Но, да, альбом почти готов, практически».



Отвечая на вопрос о музыкальном направлении нового материала INTO ETERNITY, Tim сказал:



«Да, это будут все тяжелые грувовые риффы, некоторые, конечно же, тремоло-гитарные риффы, много акустических вещей, потрясающие прогрессивные ударные, смещенные временные сигнатуры, чистый вокал, дэт-вокал, быстрые соло, контрабас и запоминающиеся партии. Все 10 песен имеют очень запоминающийся припев. Каждая песня будет запоминающейся — в том смысле, в каком я считаю ее запоминающейся. И это наш седьмой альбом, так что людям придется просто поверить нам в этом... Но да, новый альбом однозначно на подходе».



Добавил Stu: «Музыка тоже очень хорошо звучит. Это именно то, что вы ожидаете от INTO ETERNITY, правда. А самое классное в INTO ETERNITY, и я уже говорил об этом с Tim'ом, да и со всей группой, это то, что мы можем делать все, что захотим — до определенной степени. Но у нас есть много возможностей для того, чтобы все менять, делать разные эффекты, исследовать разные направления и все такое. Так что я уверен, что будет очень круто».



Что касается решения INTO ETERNITY самостоятельно финансировать запись нового альбома, Tim сказал:



«Ну, деньги тут совершенно ни при чем, потому что, да, индустрия такова, какова она есть, а наша группа — это всего лишь определенный уровень. Так что нет. Я думаю, мы в состоянии это сделать, и теперь мы можем многое записывать сами. Как сказал Stu, у него есть своя студия [дома]. А я записываюсь в месте, которое находится в 10 кварталах от меня, и у него преамп стоимостью 30 000 долларов, а я пою в чулане. Так что, да, это было весело. Теперь мы многое можем делать сами. Но это происходит от того, что в следующем году группе будет 30 лет, так что, да, мы столько лет занимаемся этим и столько лет играем на своих инструментах, что инстинктивно знаем, что нам нравится. Мы все большие поклонники хэви-металла. На самом деле, я просто фанат хэви-металла, и я зашел так далеко, что подумал: «Эй, я должен создать свою собственную группу», потому что я просто сходил с ума по хэви-металлу».



Stu согласился с ним, добавив: «Мы все фанаты металла, и мы все фанаты экспериментов, и мы хотим понять, где мы можем расширить границы того, что мы можем сделать, стать лучше и все такое. Так что я надеюсь, что этот альбом определенно расширит эти границы, и я надеюсь, что это будет очень, очень весело, и это будет отличный опыт. Нам удастся выплеснуть много эмоций, и, как я уже сказал, судя по тому, что я слышу, альбом настолько органично смотрится в разных направлениях, что я чувствую, что людям он очень понравится».



Далее Stu сообщил, что на данный момент нет предварительной даты выхода нового альбома INTO ETERNITY.



«В этом и заключается вся прелесть самофинансирования и отсутствия лейбла. Никто не дышит нам в затылок, [говоря], что мы должны сделать это к такой-то дате или что-то еще. Мы просто хотим, чтобы это был лучший продукт, который мы можем выпустить».



Tim: «Да, все так, но и M-Theory Audio тоже много для нас сделали, так что я должен отдать им должное. Они переиздали много наших альбомов на специальных виниловых пластинках, так что если кто-то заинтересуется, то может заглянуть в M-Theory Audio и приобрести у них наши прошлые альбомы. Все эти годы мы были подписаны с Century Media, а Marco [Barbieri] был президентом, и именно он, после того как ушел из Century Media, создал свой собственный лейбл. Так что это M-Theory Audio. Так мы и связались с ним. Поэтому мы работаем с Marco уже более 20 лет, а может, и 22 года. Это очень давние отношения».







