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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 51
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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Deftones

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Новое видео DEFTONES



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"my mind is a mountain," новое видео DEFTONES, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома private music, релиз которого намечен на 22 августа на Reprise Records:

my mind is a mountain
locked club
ecdysis
infinite source
souvenir
cXz
i think about you all the time
milk of the madonna
cut hands
~metal dream
departing the body




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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15 июл 2025
gravitgroove
Если судить по этому треку, то добро пожаловать обратно в 2003 год.
просмотров: 183

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