Новая песня ADEPT



“Ignore The Sun”, новая песня ADEPT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Blood Covenant, релиз которого намечен на 24 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



– 1LP Marbled Translucent Orange – strictly limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)

– 1LP Gatefold Black

– CD + Shirt Bundle

– 1CD Digipak, incl. 16p Booklet

– Digital Album



Трек-лист:



“Blood Covenant”

“Heaven”

“Define Me”

“YOU”

“Parting Ways”

“Filthy Tongue”

“Time Is A Destroyer”

“Battered Skin”

“No Matter The Years”

“Ignore The Sun”

“The Rapture Of Dust”







