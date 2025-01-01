CRYPTOPSY отметили юбилей специальным треком

CRYPTOPSY по случаю 30-летия альбома “Blasphemy Made Fresh” опубликовали медли с гостевым участием Ben Duerr (Shadow Of Intent), Bridget Lynch (Stabbing), Alexander Sason (Undeath), Johnny Ciardullo (Carcosa) и Mallika Sundaramurthy (Emasculator).
«Мы очень рады, что каждый гость с удовольствием принял участие в этом уникальном посвящении первой классической работе Cryptopsy. Мы гордимся этим попурри и очень рады, что теперь можем поделиться им с нашими новыми и старыми поклонниками!»
Переиздание оригинальной пластинки намечено на 18 июля. Альбом будет доступен в следующих вариантах:
– Digital Download
– 2xCD Jewel Case*
– 12″ Vinyl (Black)
– 12″ Vinyl (Red with Black Splatters)
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