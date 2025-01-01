Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 53
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 61
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 53
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Cryptopsy

*



15 июл 2025 : 		 CRYPTOPSY отметили юбилей специальным треком

20 июн 2025 : 		 Новый альбом CRYPTOPSY доступен для прослушивания

12 июн 2025 : 		 Видео с текстом от CRYPTOPSY

14 май 2025 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

15 апр 2025 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

6 мар 2025 : 		 Переиздание CRYPTOPSY выйдет весной

16 июн 2024 : 		 CRYPTOPSY на SEASON OF MIST

25 мар 2024 : 		 CRYPTOPSY взяли JUNO

19 янв 2024 : 		 Умер бывший вокалист CRYPTOPSY

8 сен 2023 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

4 авг 2023 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

9 июл 2023 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

8 май 2023 : 		 CRYPTOPSY на Nuclear Blast Records

12 окт 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

12 сен 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

15 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR, CRYPTOPSY

9 май 2017 : 		 Вышло переиздание CRYPTOPSY

10 фев 2017 : 		 CRYPTOPSY отметят юбилей "None So Vile"

16 ноя 2016 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

21 апр 2016 : 		 Видео полного концерта CRYPTOPSY

30 мар 2016 : 		 EP CRYPTOPSY выйдет в июле

29 окт 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY доступен для прослушивания

26 сен 2015 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

22 сен 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY выйдет в октябре

24 июн 2015 : 		 Видео в поддержку EP CRYPTOPSY

23 май 2015 : 		 Тизер нового ЕР CRYPTOPSY
Показать далее
| - |

|||| 15 июл 2025

CRYPTOPSY отметили юбилей специальным треком



zoom
CRYPTOPSY по случаю 30-летия альбома “Blasphemy Made Fresh” опубликовали медли с гостевым участием Ben Duerr (Shadow Of Intent), Bridget Lynch (Stabbing), Alexander Sason (Undeath), Johnny Ciardullo (Carcosa) и Mallika Sundaramurthy (Emasculator).

«Мы очень рады, что каждый гость с удовольствием принял участие в этом уникальном посвящении первой классической работе Cryptopsy. Мы гордимся этим попурри и очень рады, что теперь можем поделиться им с нашими новыми и старыми поклонниками!»

Переиздание оригинальной пластинки намечено на 18 июля. Альбом будет доступен в следующих вариантах:

– Digital Download
– 2xCD Jewel Case*
– 12″ Vinyl (Black)
– 12″ Vinyl (Red with Black Splatters)

* includes “Blasphemy Made Fresh” + 1995 Live Set




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом