сегодня



Новый альбом RUNEMAGICK выйдет осенью



RUNEMAGICK выпустят новую пластинку, получившую название Cycle Of The Dying Sun (Dawn Of Ashen Realms), в первого октября:



01. Wyrd Unwoven

02. Old Bones

03. The Hollow Chant Of The Seer

04. The Runestone’s Lament

05. Womb Of The Veiled Sun

06. Ashen Realms

07. Spires Of The Drowned Horizon

08. Embers Of The Unwritten Dawn (Part 1)

09. Embers Of The Unwritten Dawn (Part 2)

10. Beneath The Solar Embers [demo] http://www.runemagick.se





+0 -0



просмотров: 46